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الأزهر يؤكد رفضه القاطع لمحاولات استيلاء الاحتلال على أراض فلسطينية

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يؤكد رفضه القاطع لمحاولات استيلاء الاحتلال على أراض فلسطينية



القاهرة /سما/

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، قيام الاحتلال الإسرائيلي بطرح مناقصات للاستيلاء على أراضٍ جديدة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح الازهر في بيان، اليوم الأربعاء، أنها هذه جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوانية واستفزازية يجب وقفها على الفور لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد الأزهر ، العالم المتحضر أن يخرج من صمته أمام هذه الإجراءات التي تعود بنا إلى عصور الظلام، والعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي لا يقرها عقل يعيش في عصر يَعجُّ بالمنظمات الدولية التي لا تتوقف لحظة عن المناداة بحقوق الإنسان، وتضعها في صدر وثائقها والتزاماتها ومجالات عملها.

وجدد الأزهر مساندته للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جواره في الدفاع عن قضيته قضية المسلمين والعرب وكل المنصفين حول العالم.

#الأزهر الشريف #الاحتلال الاسرائيلي #الأراضي الفلسطينية #استيطان

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