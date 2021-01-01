التعليم تعلن عزمها بناء مدرستين شرق حي الشجاعية

غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عزمها بناء مدرستين جديدتين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة زياد ثابت خلال لقاء جمعه بلجنة المتابعة التعليمة المنبثقة عن الهيئة الإدارية لمنطقة الشجاعية.

ووعد "ثابت" ببدء العمل على إنشاء المدرستين على أرض "مصنع العصير" شرق الشجاعية فور انتهاء نقل محطة الغاز المجاورة خلال أسابيع.

وبحث الطرفان خلال اللقاء واقع العملية التعليمية ومشكلة اكتظاظ ونقص المدارس، إضافة إلى عدد من معيقات العملية التعليمية في منطقة الشجاعية.

وضم الوفد عدد من قيادة منطقة الشجاعية ومسؤولي لجنة المتابعة التعليمية، ومدير التربية والتعليم شرق غزة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي.

كما جرى طرح قضية مدرسة دلال المغربي ومدرسة بدر والمشكلة العمرانية، بالإضافة إلى موضوع نقل المدراء والمعلمين المتكرر واكتظاظ الفصول الدراسية .