عودة: الإعلان عن جائزة الرئيس محمود عباس لتكريم الدبلوماسية الأكاديمية المؤيدة لشعبنا

رام الله /سما/

أكد منسق الحملة الأكاديمية الدولية المناهضة للاحتلال والضم رمزي عودة، أنه سيتم على هامش فعاليات إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل الإعلان عن جائزة الرئيس محمود عباس لتكريم الدبلوماسية الأكاديمية المؤيدة لشعبنا.

وأضاف عودة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استقبال الترشيحات لمختلف المناطق والدول الخاصة بالأكاديميين والدبلوماسيين والخبراء العرب والدوليين، ومن قام بخدمة القضية الفلسطينية لهذه الجائزة.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد امس تركز على برنامج فعاليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في 29 تشرين ثاني من كل عام.

وأوضح عودة أن الاجتماع ركز على قضيتين أساسيتين الأولى فعالية تضامنية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا من خلال عقد مؤتمر علمي ووطني، والثانية عبر استقبال أوراق علمية في ذكرى النكبة لتكريس فكرة اللجوء والدفاع عن حق شعبنا في أرضه ووطنه .