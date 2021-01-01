  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عودة: الإعلان عن جائزة الرئيس محمود عباس لتكريم الدبلوماسية الأكاديمية المؤيدة لشعبنا

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: الإعلان عن جائزة الرئيس محمود عباس لتكريم الدبلوماسية الأكاديمية المؤيدة لشعبنا



رام الله /سما/

أكد منسق الحملة الأكاديمية الدولية المناهضة للاحتلال والضم رمزي عودة، أنه سيتم على هامش فعاليات إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل الإعلان عن جائزة الرئيس محمود عباس لتكريم الدبلوماسية الأكاديمية المؤيدة لشعبنا.

وأضاف عودة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استقبال الترشيحات لمختلف المناطق والدول الخاصة بالأكاديميين والدبلوماسيين والخبراء العرب والدوليين، ومن قام بخدمة القضية الفلسطينية لهذه الجائزة.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد امس تركز على برنامج فعاليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في 29 تشرين ثاني من كل عام.

وأوضح عودة أن الاجتماع ركز على قضيتين أساسيتين الأولى فعالية تضامنية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا من خلال عقد مؤتمر علمي ووطني، والثانية عبر استقبال أوراق علمية في ذكرى النكبة لتكريس فكرة اللجوء والدفاع عن حق شعبنا في أرضه ووطنه .

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

هآرتس: منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باتت تشكل تهديدا.. واستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية

الأخبار الرئيسية

النخالة: مستمرون في قتال العدو وجريمة حصار غزة يجب أن تنتهي بلا مقابل أو تنازلات

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: "النصر صبر ساعة.. خياراتنا مفتوحة في الرد"

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

حمدوك

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

وزيرة الصحة: 7 وفيات و375 إصابة جديدة بـ "كورونا" و965 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية