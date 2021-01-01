  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن "قلقة" إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية: تلحق الضرر بآفاق حل الدولتين

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن "قلقة" إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية: تلحق الضرر بآفاق حل الدولتين



واشنطن /سما/

 أعربت واشنطن الاثنين عن قلقها إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، 24 تشرين الأول 2021 .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ، نيد برايس، “نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتقديم خطط لآلاف الوحدات الاستيطانية – العديد منها في عمق الضفة الغربية، كما نشعر بالإضافة إلى ذلك ، بالقلق من طرح مناقصات أمس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية”.

وأضاف الناطق “نحن نعارض بشدة توسيع المستوطنات ، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة لخفض التوترات وضمان الهدوء ، ويلحق الضرر بآفاق حل الدولتين. لقد كنا متسقين وواضحين في بياناتنا بهذا الشأن”.

وأوضح برايس “كما أننا نعتبر خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية غير القانونية أمرًا غير مقبول، ونواصل طرح وجهات نظرنا حول هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في مناقشاتنا الخاصة”.

وقال بيان صادر عن وزارة البناء للاحتلال الإسرائيلي الأحد “لقد تم نشر مناقصات 1355 منزلا في يهودا والسامرة” ، في إشارة إلى الأسماء التوراتية المستخدمة لوصف الضفة الغربية المحتلة.

ويضيف البناء الجديد إلى أكثر من ألفي مسكن استيطاني إضافي سمحت بها الحكومة الإسرائيلية في شهر آب الماضي.

ومن المتوقع الموافقة النهائية على هذه المنازل من وزارة الدفاع هذا الأسبوع.

أفادت رويترز يوم الأحد أنه من المتوقع أيضا تشكيل لجنة تخطيط حكومية في الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات لنحو 3000 وحدة استيطانية جديدة أخرى.

وحول ما زعمته إسرائيل، أن الولايات المتحدة كانت على علم بحظر الجماعات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، قال برايس :” كما قلت يوم الجمعة، نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجتمع مدني قوي ومستقل – نعتقد أنها ذات أهمية حاسمة للديمقراطية وللحكم المسؤول والمتجاوب، ولذا فإننا نقوم حاليًا بالتشاور مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه

التصنيفات ، في هذا الوقت ، ونحيلكم إلى حكومة إسرائيل لشرح أسبابها المنطقية للقيام بهذه التصنيفات”، متفاديا الرد عما إذا كانت إسرائيل قد أعلمت واشنطن بنيتها إدراج المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على لائحة الإرهاب.

ونفت المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل بالإرهابية يوم الجمعة، 22 تشرين الأول 2021، وهي الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، اتحاد لجان المرأة العربية، واتحاد لجان العمل الزراعي تلك الاتهامات، معلنة مواجهة القرار الإسرائيلي بشكل قانوني وعلى صعيد دولي، لما له من عواقب وخيمة.

#الولايات المتحدة #نيد برايس #الخارجية الامريكية #الاستيطان #المستوطنات الإسرائيلية #الادارة الامريكية #اسرائيل #نفتالي بينت #حل الدولتين

الأكثر قراءة اليوم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

هآرتس: منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باتت تشكل تهديدا.. واستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية

الأخبار الرئيسية

النخالة: مستمرون في قتال العدو وجريمة حصار غزة يجب أن تنتهي بلا مقابل أو تنازلات

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: "النصر صبر ساعة.. خياراتنا مفتوحة في الرد"

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

حمدوك

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

وزيرة الصحة: 7 وفيات و375 إصابة جديدة بـ "كورونا" و965 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية