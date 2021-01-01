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قيادي بفتح: الحركة تستنفر جماهيرها لمساندة الأسرى المضربين

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح: الحركة تستنفر جماهيرها لمساندة الأسرى المضربين



غزة /سما/

قال إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، الثلاثاء: إن حركته تقف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مائة يوم رفضاً للاعتقال الإداري.

وأضاف في تصريح صحفي، "تستنفر الحركة جماهيرها وجماهير شعبنا وقواه الحرة والوطنية والاسلامية لمساندة الأسرى الأبطال في معركتهم العادلة.

وشدد على أن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الأداريين في سجون الاحتلال جزء لا يتجزء من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال وهي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية.

ولفت إلى أن فتح تطالب المؤسسات والمنظمات الدولية وأحرار العالم للقيام بدورهم في إنقاذ حياة الأسرى المعتقلين إداريا لدى دولة الاحتلال، ورفض الاعتقال الاداري المنافي لكل القوانين والشرائع الدولية.

#اياد نصر #حركة فتح #الأسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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