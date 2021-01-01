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تكليف الشرطة الإسرائيلية بتفكيك المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكليف الشرطة الإسرائيلية بتفكيك المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، كلف الشرطة بمهمة تفكيك بعض المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، دون أن يحدد عددها الدقيق.
 
وأضاف بارليف في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أنه إذا لم يتم التصدي لآفة الجريمة في المجتمع العربي خلال السنة القادمة، فإن الجهود التي تُبذل في هذا الشأن لن تؤتِ ثمارها مستقبلًا.
 
وكان بارليف أكد في تصريحات سابقة أن "الجريمة في المجتمع العربي لم تنشأ من فراغ، بل نشأت بعد عملية طويلة من سيطرة منظمات الجريمة".
 
وقال: إنه "بعد إهمال التجمعات والمدن العربية في إسرائيل نشأت هذه المنظمات الإجرامية، وهذه الجرائم تحصد أرواح بريئة"، وفق تعبيره.
 
يُشار إلى أن فلسطينيي الداخل يُلقون باللوم على السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بانتشار الجريمة، ويتهمونها بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف المستشري في المجتمع العربي. 

#الأمن الداخلي الإسرائيلي #عومر بارليف #الشرطة الاسرائيلية #المنظمات الإجرامية #المجتمع العربي #الداخل المحتل #الجريمة والعنف

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