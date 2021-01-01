باريس: فرنسا تعرب عن قلقها لتصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية "منظمات إرهابية"

باريس /سما/

أعربت فرنسا عن قلقها بعد تصنيف إسرائيل لـ 6 منظمات غير حكومية فلسطينية معنية بحقوق الإنسان منظمات إرهابية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، اليوم الثلاثاء، إن "فرنسا تعرب عن قلقها بعد تصنيف إسرائيل لست منظمات غير حكومية فلسطينية معنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية كمنظمات إرهابية".

وأضافت أن باريس "طالبت إسرائيل بتقديم توضيحات حول هذا التصنيف".

وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعتبر "أنه من مسؤولية الدول الحفاظ على دور المجتمع المدني وخلق مناخ مناسب لعمله"، مؤكدة على "تمسكها بدور المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية".

بدوره أحرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إسرائيل مكذبا روايتها بشأن إخطارها المسبق لبلاده بعزمها تصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية "إرهابية".

وناقض برايس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعد 3 أيام من إعلانه قرارا بإدراج المنظمات الستة العاملة بالضفة الغربية ضمن قوائم الإرهاب، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وكان غانتس وعدد من المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنهم أخطروا واشنطن بشكل مسبق بشأن عزم تل أبيب اتخاذ القرار بشأن المنظمات المذكورة.

لكن برايس قال في إفادة إن الولايات المتحدة لم تتلق أي إخطار محدد يفيد بعزم إسرائيل تصنيف المنظمات الستة "إرهابية".