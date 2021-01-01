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جنين: الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويداهم برطعة

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويداهم برطعة



جنين /سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حواجز عسكرية، واقتحمت بلدة برطعة وكثفت من تواجدها العسكري في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مدخل جنين الشمالي، وآخر بالقرب من قرية الجلمة، وعلى الشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدورياتها في محيط قرى الجلمة ودير غزالة، وعرانة، وعلى طول الشارع الالتفافي شمال شرق جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برطعة وداهمت محلا تجاريا للمواطن محمد فضل أبو شملة وصادرت كمية من التبغ العربي.

#قوات الاحتلال #حواجز عسكرية

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