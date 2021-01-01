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مبعدو بيت لحم يطالبون بضمان عودتهم ضمن أي صفقة تبادل قادمة

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعدو بيت لحم يطالبون بضمان عودتهم ضمن أي صفقة تبادل قادمة



بيت لحم /سما/

طالب مبعدو بيت لحم، الثلاثاء، المقاومة الفلسطينية بضمان عودتهم ضمن أي صفقة تبادل قادمة إلى بيت لحم.

وقال مبعدو بيت لحم :"من منا لا يذكر حصار كنيسة المهد والمعارك الضارية التي استمرت 39 يوما، مبعدو كنيسة المهد عشرون عاما من الإبعاد القصري والمعاناة المستمرة إبعاد عن مسقط الرأس وفقدان الكثير من الأهل والأحبة."

وأضاف المبعدون "نحن المبعدون في غزة والدول الأوروبية على مطلبنا من قيادة المقاومة بضرورة انهاء قضية الإبعاد من خلال إدراج ملف المبعدين ضمن الصفقة القادمة.

وتابع المبعدون، تلقينا وعودا سابقة بالخصوص، ولأن قضيتنا قضية وطنية بإمتياز، أيضا هي قضية إنسانية حيث أنه عند الإبعاد كان عددنا 39 مبعدا استشهد أحد المبعدين في منفاه، لنصبح 38 مبعدا، لينضم لنا في إبعادنا زوجاتنا وأولادنا ليصبح العدد ما يقارب 200 شخص.

وأشار المبعدون إلى أنه تم تهجيرهم وإبعادهم عن مسقط رأسهم في بيت لحم قسرا، داعين المقاومة إلى العمل بكل السبل للضغط الاحتلال السماح لهم ولعائلاتهم بالعودة إلى بيت لحم.

#مبعدو بيت لحم #المقاومة الفلسطينية #صفقة تبادل الأسرى

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