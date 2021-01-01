"إرهاب يهودي": مستوطنون يهاجمون طاقم للصليب الأحمر قرب نابلس

نابلس /سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على فريق من "الصليب الأحمر" في قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة أربعة من موظفي الصليب الأحمر.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت طاقمًا من الصليب الأحمر كان برفقة مزارعين جنوبي بورين، ورشوهم بغاز الفلفل الحار.

وأسفر الاعتداء عن إصابة أربعة من طاقم الصليب الأحمر بحروق بوجوههم وأيديهم، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.

ووقع الاعتداء بوجود دورية للارتباط الإسرائيلي بجوار طاقم الصليب الأحمر، ولم يبادر عناصر دورية الاحتلال لوقف الاعتداء، واكتفوا بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وكان طاقم الصليب الأحمر ينظك جولات ميدانية للاطلاع على آثار اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون في المنطقة.