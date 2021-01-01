وقفة لـ”الشبيبة الطلابية” في كلية الروضة بنابلس تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

نابلس /سما/

نظمت حركة “فتح”/ اقليم نابلس، وذراعها الطلابي حركة الشبيبة الطلابية في كلية الروضة للعلوم المهنية، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور صائل صبحة، وعضو لجنة اقليم نابلس، احمد ابو سلطح، ومسؤول ملف شبيبة الكليات والمعاهد في الاقليم، علاء زقوت، وعدد من كوادر الشبيبة الطلابية في الكلية.

ورفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، عياد الهريمي، ومقداد القواسمي، وعلاء الأعرج، وشادي أبو عكر، وكايد الفسفوس، وهشام أبو هواش، كما رددوا هتافات ورفعوا شعارات مناهضة لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي، باعتباره غير شرعي وغير قانوني.

وألقى الدكتور صبحة كلمة أكد فيها أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل حالة الاستهتار وإدارة الظهر من قبل إدارة مصلحة سجون العدو، والتي تهدف إلى قتل الأسرى بشكل ممنهج ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وطالب منسق الشبيبة الطلابية في الكلية، أمير علي، في كلمته هيئة الصليب الأحمر الدولي بضرورة متابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، وإدخال طبيب خاص اليهم كون الأسرى يمرون بظروف صحية صعبة نتيجة الإضراب المتواصل.

وناشد توفيق عليوي، احد كوادر حركة الشبيبة الطلابية، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق أسرانا في السجون، على اعتبار أن هذا الاعتقال تستخدمه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كسيف مسلط على رقاب الأسرى لثنيهم عن مواصلة مسيرة النضال والكفاح ضد الاحتلال.