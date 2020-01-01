“الشرق الاوسط ” تطلق خدمة بوابة الدفع الإلكترونية MEPS برعاية سلطة النقد

رام الله /سما/

برعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، أطلقت شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – فلسطين، اليوم في مقر سلطة النقد، خدمة استخدام بوابة الدفع الإلكترونية في فلسطين، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة السيد صلاح هدمي، والرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد حلس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، ورئيس بلدية البيرة اعزام إسماعيل، ومديري البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، وممثلي هيئة سوق رأس المال وشركات الاتصالات وقطاع التأمين وشركات التكنولوجيا والبلديات، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، ووسائل الإعلام.

وقال محافظ سلطة النقد إن إطلاق الخدمة يعتبر إنجازاً نوعياً في طريقنا للتحول إلى استخدام التكنولوجيا المالية في فلسطين، وهو ما ينسجم مع استراتيجيات سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا في فلسطين وخاصة الخدمات المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.

وأضاف الدكتور فراس ملحم أن سلطة النقد تقود جهود التحفيز والدعم للقطاع المصرفي بشكل عام لضرورة الانتقال وتبني الخدمات والمدفوعات الإلكترونية المتنوعة، وقامت وما زالت تقوم بتطوير البنية التحتية وأنظمتها لتواكب التطور التكنولوجي وتساعد جميع الفئات المعنية بهذا المضمار، وقد تم ترخيص 5 شركات خدمات دفع الكتروني خلال العام 2020، كما تم مؤخراً مباشرة أعمال شركة Apple Pay في فلسطين.

وأوضح الدكتور ملحم أن هذه الخدمة ستوفر العديد من المميزات للتاجر وحملة البطاقات، مثل توفير حلول الدفع للتسوّق الإلكتروني لعملاء التاجر، وقبول مشتريات عملاء التاجر من جميع أنحاء العالم، ومساعدة التاجر في إدارة تحصيل المدفوعات والتقليل من تداول النقد والشيكات، وتوفير تقارير فورية ويومية لجميع العمليات التي تمت على الحسابات، وحماية التاجر من عمليات الاحتيال مع خدمة الدفع الالكتروني، وبالنسبة لحملة البطاقات، ستوفر هذه الخدمة حلولاً آمنة تلبّي جميع متطلبات أعمال التجارة الإلكترونية، والحصول على المنتجات من المتاجر الالكترونية بسعر أقل من الشراء المباشر، وتسهيل عمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية المحلية، إضافة إلى جانب الأمان والحماية من الاحتيال الذي توفره هذه الخدمة.

من جانبه، عبر صلاح هدمي رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – فلسطين، عن سعادته بإطلاق خدمة بوابة الدفع الالكترونية الخاصة بالشركة، لما لها من أهمية في التسهيل على كافة الجهات التي تعنى بالتجارة الالكترونية، فأصبح بإمكان الشركات والتجار قبض قيمة مبيعاتهم من الزبائن مباشرة عند الطلب باستخدام بطاقات الدفع (الدائنة والمدينة ومسبقة الدفع) بدلاً من انتظار النقد عند التسليم، وهو ما سيعزز من ثقافة الدفع عند الطلب، وسيساهم في توسيع الرقعة الجغرافية لعملاء هذه الشركات والتجار لتتعدى حدود فلسطين إلى العالم بأكمله.

وشكر هدمي سلطة النقد الفلسطينية على دورهم الهام في تشجيع شركات الدفع على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد هدمي على قيم وفلسفة الشركة وأدبياتها القائمة على المصداقية في التعامل مع العملاء، كما أكد على أن شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع فلسطين ستشكل فارقاً في صناعة وتوفير الخدمات الالكترونية في فلسطين من خلال باقة من الخدمات والمنتجات المبتكرة واعتمادها على أحدث النظم لضمان جودة الخدمات المقدمة للشركات والتجار والمتعاملين معها من أبناء شعبنا الفلسطيني.

جدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – فلسطين، هي شركة خدمات دفع فلسطينية تأسست بشراكة استراتيجية بين شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع – الأردن وأربعة بنوك عاملة في فلسطين (بنك القدس والبنك الوطني وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن)، وحصلت على موافقة سلطة النقد الفلسطينية على إطلاق خدماتها كشركة دفع في الربع الثالث من العام 2020.