تحويل القيادي الأسير حسام حرب من سلفيت للاعتقال الإداري

رام الله /سما/

حولت سلطات الاحتلال القيادي الأسير المسن حسام حرب ” 61 عاما ” من بلدة اسكاكا قرب سلفيت للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر .

وكان الاحتلال اعتقل الأسير القيادي ” حرب ” قبل اسبوع مع عدد من أفراد عائلته وأقاربه وتم نقلهم من سلفيت إلى مقر الارتباط في قلقيلية لاستجوابهم قبل الإفراج عنهم بعد يوم من الاعتقال والإبقاء على الشيخ القيادي حسام حرب ونقله إلى سجن مجدو .

يشار أن الأسير القيادي حسام حرب امضى عدة سنوات في الأسر بين قضية واعتقال إداري ، ويتم ملاحقته بالاعتقال بشكل مستمر ، واعتقال اولاده واقاربه .