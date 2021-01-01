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سلطة النقد تشجب السطو على فرع بنك فلسطين وتطمئن الجمهور على أوضاع الجهاز المصرفي

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تشجب السطو على فرع بنك فلسطين وتطمئن الجمهور على أوضاع الجهاز المصرفي



جنين /سما/

 شجبت سلطة النقد الفلسطينية، حادثة السطو على فرع بنك فلسطين أمس الإثنين في بلدة يعبد بمحافظة جنين.

واعتبرت في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، ما حدث من اعتداء وسطو مسلح على مقر أحد الفروع المصرفية المرخصة خارج عن أخلاق وعادات شعبنا، مشيرةً إلى التنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية بهدف متابعة هذا الحادث والوقوف على تفاصيله وملاحقة الفاعلين.

وأشارت سلطة النقد إلى أن الحدث لن يؤثر على سلامة الجهاز المصرفي ومتانته، وسياسة وتطلعات سلطة النقد والمصارف لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية لكافة الفئات.

وأشادت سلطة النقد بالأجهزة الأمنية المختصة على سرعة الاستجابة ومباشرة عملية ملاحقة الجناة بهدف القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وتمنت سلطة النقد السلامة التامة لمعتمد البنك الذي أصيب في حادثة السطو، مشيرة إلى أن حالته مستقرة، متمنية له الشفاء العاجل.

#سلطة النقد الفلسطينية #حادثة السطو #بنك فلسطين #بلدة يعبد

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