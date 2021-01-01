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أزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن مشروع قانون مذبحة كفر قاسم

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن مشروع قانون مذبحة كفر قاسم



القدس المحتلة /سما/

يشهد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خلافات داخلية بشأن طرح مشروع قانون من قبل القائمة العربية المشتركة يخص “الاعتراف بمذبحة كفر قاسم”.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن حزبي ميرتس والقائمة العربية الموحدة من داخل الائتلاف الحكومي يتجهان لدعم القانون الذي تعارضه باقي أحزاب الائتلاف.

وتعهد وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين من حزب أمل جديد بعدم تمرير مشروع القانون بأي حال من الأحوال.

وخلال جلسة لإدارة الائتلاف الحكومي هدد إلكين بأن حزبه وحزب يمينا سيدعمان مشاريع قوانين يمينية تبادر إليها المعارضة في حال قيام حزبي ميرتس والقائمة العربية الموحدة بخرق الانضباط الائتلافي ولن يعارضا مشروع قانون كفر قاسم.

وبدوره، قال نائب وزير الاقتصاد يائير غولان من ميرتس إنه لا مناص من معارضة مشروع قانون كفر قاسم بغية الحفاظ على الاستقرار الائتلافي.

وفي حديث إذاعي، قال غولان إن الوقت لم يحن بعد لتمرير مشروع هذا القانون رغم أنه عادل بكل معنى الكلمة.

#الائتلاف الحكومي الإسرائيلي #القائمة العربية المشتركة #مذبحة كفر قاسم #الاحزاب الاسرائيلية #زئيف إلكين

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