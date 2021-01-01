مصرع طفل غرقا من قرية الزعرورة في النقب

القدس المحتلة /سما/

لقي الطفل كرم شريف أبو جودة (عامان) من قرية الزعرورة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه إثر تعرضه للغرق، اليوم الثلاثاء.

وكان طاقم طبي قد نقل بسيارة الإسعاف المكثف الطفل، وهو بحالة حرجة، من ضواحي قرية كسيفة إلى مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع، ظهر اليوم، بعد أن نقلت العائلة الطفل إلى مفترق تل عراد للالتقاء بسيارة الإسعاف، وهو فاقد للوعي، إثر تعرضه للغرق، على ما يبدو.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنّ “مركز نجمة داود الحمراء في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 12:06 حول غرق رضيع، وتمّ إحضاره إلى نقطة التقاء في مفرق تل عراد، وعمل الطاقم الطبي على تقديم عمليات الإنعاش له وهو يبلغ من العمر عامين فقط”. وأعلنت وفاة الطفل في وقت لاحق.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث