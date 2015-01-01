ايران تتوعد "اسرائيل" برد حاسم للغاية على أي هجوم : لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه

طهران/سما/

توعد مسؤول إيراني، بـ“رد حاسم للغاية“ على أي هجوم إسرائيلي ضد بلده، وذلك تعليقا منه على تقارير صحفية عبرية تحدثت عن تدريبات مرتقبة لسلاح الجو الإسرائيلي استعدادا لضرب إيران.

وقال رئيس ”منظمة الدفاع السلبي“ في إيران العميد غلام رضا جلالي، في مؤتمر صحفي، إن ”هذه التصريحات واهية دون أساس، وإذا كان النظام الصهيوني قادرا على شن الهجوم لكان شنه الآن“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”ايرنا“.

وأضاف جلالي أن ”القوة العسكرية والدفاعية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية قادرة على الرد على هذه التهديدات وتحديدها والسيطرة عليها“.



واعتبر أن الإسرائيليين ”يريدون التغطية على ضعفهم عبر التهديدات، لكن إذا صدر أمر من قبل النظام الصهيوني، فسيقابل برد فعل حاسم للغاية، ولن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه في اليوم التالي“.

وكان جلالي يشير إلى الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي تحدث عبر حسابه في تويتر نقلا عمن وصفه بمصدر عسكري موثوق، عن ”بدء العد العكسي لضرب إيران، وسلاح الجو الإسرائيلي يحضر ويتدرب لضرب العمق الإيراني“.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ”سلاح الجو الإسرائيلي يعتزم البدء بتدريبات مكثفة للقيام بضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية ابتداء من العام المقبل، وذلك بعدما خصص تمويلا للمهمة، وقام بتحديث جدول التدريبات لتلك المهمة“.



وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الناطقة باللغة الإنجليزية، في تقرير نشرته مساء الإثنين، إنه ”في ضوء حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015، كثف الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة جهوده للتحضير لعملية عسكرية ضد منشآت إيران النووية“.

ولفتت إلى أنه ”بعد التوقيع على اتفاق 2015 بين طهران وست دول كبرى، قررت إسرائيل تأجيل أي خطط تتعلق بالضربة العسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ ما سمح للجيش باستثمار موارده في مناطق أخرى“.

وأضافت: ”لكن في أعقاب إلغاء الولايات المتحدة للاتفاق النووي في العام 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة للاتفاق منذ ذلك الحين، التي زادت بشكل كبير قبل وأثناء المفاوضات المتوقفة، اكتسب الأمر أهمية متجددة بالنسبة لإسرائيل، التي ترى أن القنبلة النووية الإيرانية تهديد وجودي قريب“.