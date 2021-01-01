الاقتصاد تقول سيكون لدينا قائمة اسعار استرشادية لضبط السوق

رام الله /سما/

قالت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، انها تتابع الارتفاع الهائل للسلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطيني، مؤكدة انها بصدد اعداد قائمة اسعار استرشادية تساعد في ضبط الاسعار وتمنع المغالاة.

واضافت الوزارة في بيانها ان الارتفاع الذي شهده السوق لن يقتصر على فلسطين، فبحسب تصريحات منظمة الاغذية العالمية فان هناك ارتفاعا عالمياً، لافتة الى ان ارتفاع الأسعار يعود إلى التبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في العالم ككل ما أثر على السوق الفلسطيني.

واشارت الوزارة الى ان السلع والمواد الاساسية متوفرة في السوق الفلسطيني، داعية مستوردي السلع الأساسية إلى إعادة تغيير وجهات الاستيراد إلى البلدان الأقل تكلفة.