  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد تقول سيكون لدينا قائمة اسعار استرشادية لضبط السوق

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تقول سيكون لدينا قائمة اسعار استرشادية لضبط السوق



رام الله /سما/

قالت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، انها تتابع الارتفاع الهائل للسلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطيني، مؤكدة انها بصدد اعداد قائمة اسعار استرشادية تساعد في ضبط الاسعار وتمنع المغالاة.

واضافت الوزارة في بيانها ان الارتفاع الذي شهده السوق لن يقتصر على فلسطين، فبحسب تصريحات منظمة الاغذية العالمية فان هناك ارتفاعا عالمياً، لافتة الى ان ارتفاع الأسعار يعود إلى التبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في العالم ككل ما أثر على السوق الفلسطيني.

واشارت الوزارة الى ان السلع والمواد الاساسية متوفرة في السوق الفلسطيني، داعية مستوردي السلع الأساسية إلى إعادة تغيير وجهات الاستيراد إلى البلدان الأقل تكلفة.

#الاقتصاد الوطني #السلع الاساسية #السوق الفلسطيني #قائمة اسعار استرشادية

الأكثر قراءة اليوم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: "النصر صبر ساعة.. خياراتنا مفتوحة في الرد"

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

حمدوك

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

وزيرة الصحة: 7 وفيات و375 إصابة جديدة بـ "كورونا" و965 حالة تعافٍ

جهاد

قيادي بالجهاد يتحدث عن مستقبل الصراع والتطبيع مع اسرائيل ويوجه رسالة للسطة الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية