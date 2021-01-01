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مواصلة أعمال الحفر داخل أرض المقبرة "صرح الشهداء" في القدس

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواصلة أعمال الحفر داخل أرض المقبرة "صرح الشهداء" في القدس



القدس المحتلة /سما/

واصلت سلطات الاحتلال، أعمال الحفر ووضع الأتربة، على أرض مقبرة اليوسفية/صرح الشهداء، في مدينة القدس، لإقامة حديقة توراتية.

وقامت طواقم "سلطة الطبيعة" والبلدية، بوضع الأتربة والألواح الحديدية على أرض المقبرة، فيما قامت فرق أخرى من العمال بتثبت السور الحديدي حول أرض المقبرة لفصلها عن امتدادتها "مقبرة اليوسفية".

واعتصم مجموعة من المقدسيين منذ ساعات الصباح في أرض المقبرة، احتجاجا على الأعمال في المكان، وخلال ذلك اعتقلت القوات شابا، فيما اندلعت مشادات كلامية بين الأهالي والمستوطنين.

وخلال ذلك، انسحب عمال من النقب يركا من العمل من أرض المقبرة، بعد معرفتهم بأن العمل يجري داخل مقبرة إسلامية، حيث رفضوا اكمال عملهم.

#سلطات الاحتلال #مقبرة اليوسفية #القدس

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