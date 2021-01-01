بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. إسرائيل بصدد الانضمام إلى أكبر برنامج بحث وتطوير في العالم

القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن تنضم إسرائيل إلى برنامج Horizon Europe، وهو أكبر برنامج بحث وتطوير في العالم بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 95.5 مليار يورو، وستشارك فيه بين عامي 2021 و 2027.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن ذلك يأتي بعد انتهاء المفاوضات التي استمرت نحو عام مع الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت أنه بعد الموافقة على صياغة الاتفاقية يجري حاليًا إجراء موافقة متبادلة في المفوضية الأوروبية وإسرائيل حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في العام الحالي.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية في ديسمبر.