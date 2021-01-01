الدكتورة "مريان خطيب" أول أخصائية عربية في جراحة الثدي بإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

عيّن مستشفى إيخيلوف في تل أبيب مؤخرا الدكتورة مريان خطيب -أول طبيبة متخصصة في جراحة الثدي بإسرائيل- مديرة لمركز علاج الثدي في المستشفى.



وتشرف الخطيب الجراحة العربية الأولى في تخصصها على عمليات جرّاحة الثدي الوحيدة في إسرائيل والتي تجري جراحات الاستئصال وإعادة التأهيل، بينما تشعل بالتفاؤل لعملها في هذه المهنة.



وقالت الخطيب في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "هناك تحد في أن تكوني طبيبة جراحة، والأكثر صعوبة في أن تكوني جرّاحة عربية"

والدكتورة مريان خطيب من سكان مدينة عكا تبلغ من العمر 40 عاما وأم لطفلين درست الطب في الجامعة العبرية في القدس وأنهت التخصص في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.



سافرت الخطيب إلى إنجلترا وتحديدا إلى جامعة أكسفورد وحصلت منها على شهادة في تخصص جراحة أورام الثدي.