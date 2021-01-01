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كوهين: سنقر الميزانية ولابيد سيكون رئيسا للوزراء

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: سنقر الميزانية ولابيد سيكون رئيسا للوزراء



القدس المحتلة /سما/

قال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية مئير كوهين من حزب (يش عتيد) إنه في تقديره ستتم الموافقة على الميزانية الأسبوع المقبل في الكنيست.
 
وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أضاف كوهين، "أنا لست منزعجاً أنا أجلس في اجتماعات الحكومةوداخل فرق العمل وهناك فجوة كبيرة بين ما يخرج إلى وسائل الإعلام والقاسم المشترك الذي يدفعنا جميعاً كأعضاء في الحكومة والائتلاف، وهو تحقيق الميزانية".
 
وتابع: "أنا مقتنع بأن الميزانية ستمرر، وهناك صعوبة كبيرة جدا ولا نستطيع ولا نريد إخفائها، لكن قبل أشهر قليلة لم يكن أحد منا يعتقد أن مثل هذه الحكومة ستتشكل وهي مختلفة الألوان".
 
ونوه بأن الحكومة إذا كانت أقوى بعد تمرير الميزانية، لديه قناعة بأن التناوب على رئاستها سيكون أيضًا وأن يائير لابيد سيكون رئيسًا للوزراء.

#مئير كوهين #حزب يش عتيد #يائير لبيد

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