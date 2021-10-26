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محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات على المؤسسات والوزارات في توقيت موحد يوم 3 نوفمبر

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات على المؤسسات والوزارات في توقيت موحد يوم 3 نوفمبر



دبي /سما/

دعا محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المؤسسات والوزارات إلى رفع علم الإمارات موحدا يوم 3 نوفمبر عند الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "الإخوة والأخوات..ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم..سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحا".

وأضاف: "رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات".

#الامارات #محمد بن راشد آل مكتوم #علم الإمارات

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