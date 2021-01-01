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عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل



بيروت /سما/

كد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية" مع إسرائيل.

وقال ميشال عون في "تويتر": "لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية"، مؤكدا أن "اللبنانيين سينالون حقوقهم".

وأضاف الرئيس عون: "سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام يعود إلى أنني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه".

وكان رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، قد التقى برؤساء السلطات اللبنانية، بعد وصوله بيروت، إذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون استقبل هوخشتاين، وعرض معه مستقبل عملية التفاوض.

#الرئيس اللبناني #ميشال عون #لبنان #ترسيم الحدود البحريّة #اسرائيل

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