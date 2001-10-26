القسام توجه رسالة للاحتلال في ذكرى إطلاق أول صاروخ (فيديو)

غزة/سما/

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى إطلاق صاروخ "القسام "الأول صوب مدننا المحتلة. وقالت القسام، في تصريحٍ مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "إننا سنرسل صواريخنا لتغطي كل شبر من أراضينا المحتلة".

يذكر أنّ اليوم يُصادف ذكرى إطلاق أول صاروخ "قسام (1)" صوب الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948، والذي أطلق عليه هذا الاسم تميناً بالشيخ الشهيد عز الدين القسام.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته كتائب القسام عام 2001م: "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"

"البيـان الأول حول أول قصف بصواريخ القسام" قصف صاروخي بصواريخ قسام (1) لما يسمى مدينة أجدروت الصهيونية ردا على جرائم الإرهابيين الصهاينة بحق أهلنا في الضفة الغربية يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ... يا أمتنا العربية والإسلامية: بعون الله تعالى و توفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام، عن ابتكار عقول مهندسي كتائب القسام صواريخ من طراز قسام (1)، و تعلن مسئوليتها عن قصف ما يسمى بمدينة "أجدروت" الصهيونية شمال قطاع غزة بعدة صواريخ من طراز (قسام1) وذلك في تمام الساعة 02:10 من مساء اليوم الجمعة 9/شعبان/1422هـ الموافق 26/10/2001م وتأتي عمليتنا هذه في إطار الرد على جرائم الصهاينة بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان آخرها في مدينة بيت ريما.

يا جماهيرنا الفلسطينية: نعاهد الله ثم نعاهدكم لنجعلن حياة الصهاينة جحيما لا يطاق ولندخلن عليهم المستوطنات والمدن ولنخرجهم من أرضنا صاغرين بعون الله تعالى، وندعوكم إلى الإنحياز دوما إلى خيار الجهاد والمقاومة وعدم اليأس، ونعدكم أن نكون المخلصين دوما حتى نحرر كامل تراب فلسطين. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجمعة 9/شعبان/1422 هــ الموافق 26/10/2001م







