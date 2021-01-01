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اللواء إياد بركات يستقبل القنصل العام الإيطالي في مكتبه برام الله

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء إياد بركات يستقبل القنصل العام الإيطالي في مكتبه برام الله



رام الله /سما/

 أكد قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات على أهمية العلاقات الثنائية بين دولتي إيطاليا وفلسطين، مشيداً بدورها الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء/ بركات للقنصل العام الإيطالي جوسيبي فيديلي في مكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، إذ قدم له نبذه عن جهاز الضابطة الجمركية وطبيعة  عمله في سبيل حماية الإقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة، ودوره في تنفيذ سياسات الحكومة  الاقتصادية والمالية، ودوره في العمل على تحسين إيرادات الدولة من خلال مكافحته لكافة أشكال التهريب وصولاً الى اقتصاد قوي.

من جانبه، أثنى القنصل البريطاني على الدور الهام الذي يقوم به جهاز الضابطة في حماية الاقتصاد  والأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات من خلال تكثيف الدورات  في سبيل تطوير الكادر الوظفي،  بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للجهاز لتطويره، ولمنع وقوع  الجريمة الإقتصادية وللمساعدة على قيام اقتصاد وطني قوي للدولة الفلسطينية المستقلة.

#جهاز الضابطة الجمركية

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