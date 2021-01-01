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ايران: هجوم إلكتروني تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات المحروقات بأنحاء البلاد

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: هجوم إلكتروني تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات المحروقات بأنحاء البلاد



طهران/سما/

توقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود.


 هذا ووردت أنباء غير مؤكدة تتحدث عن احتمال تعرض المنظومة الإلكترونية لتوزيع الوقود إلى هجوم من قبل قراصنة إلكترونيين.

هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات الغاز بأنحاء البلاد.

في حين أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات عن توقف النظام الإلكتروني للتزود بالوقود عن العمل بسبب خلل فني، موضحة أنه بإمكان المواطنين التزود بالوقود بأسعار غير مدعومة ودون الحاجة للنظام الإلكتروني حتى معالجة المشكلة.

#طهران #ايران #هجوم الكتروني #محطات الوقود

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