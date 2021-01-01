وزيرة الصحة: 7 وفيات و375 إصابة جديدة بـ "كورونا" و965 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات، و375 إصابة جديدة بـ "كورونا"، و965 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان من جنين.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 9، طوباس 6، جنين 17، قلقيلية 4، الخليل 31، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 11، رام الله والبيرة 22، نابلس 10، سلفيت 1، طولكرم 3، قطاع غزة 256، لافتة إلى أنه تم إجراء 4254 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 12، طوباس 7، جنين 33، قلقيلية 7، الخليل 35، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 21، نابلس 16، سلفيت 4، طولكرم 16، قطاع غزة 789.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 107 مصابين، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت أن عددها بلغ 2,524,918، منها 1,835,079 في الضفة، و689,839 في قطاع غزة.