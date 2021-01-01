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وزير التربية والتعليم: التحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية مصيره الفشل

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية والتعليم: التحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية مصيره الفشل



رام الله / سما /

أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أن المحاولات الإسرائيلية للتحريض على المناهج الدراسية الفلسطينية مصيرها الفشل، وأن القيادة لديها مسار مقابل للدفاع عن مناهجنا وقضيتنا العادلة.

وقال عورتاني في حديث متلفز: "مناهجنا تتماهى مع القانون الدولي والمواثيق الدولية وهي منطلقة من التشريعات الوطنية الفلسطينية والثوابت، ولدينا موقف ثابت وحضاري"، لافتاً إلى تقديمه مرافعة حول ذلك الموضوع للبرلمان الأوروبي عبر تقنية "زووم".

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي وأثناء التصويت قبل أيام لصالح زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اتخذ قرارا تاريخيا بعدم استخدام التمويل للضغط على الفلسطينيين من أجل تغيير مناهجهم، فكان القرار أنه لا يوجد تمويل مشروط ولا يوجد تهديد بالتمويل.

وحول الادعاءات الإسرائيلية أن الجانب الفلسطيني يرسم عبر الكتب المدرسية صورة سيئة للإسرائيلي الآخر، قال: "هذه الصورة يرسمها المستوطن والجندي بكافة الألوان على الحاجز وعبر حرق وهدم المنازل واستهداف طلبة المدارس".

وأضاف: "الاحتلال هو منهاج العنف والتحريض ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد المجتمع الفلسطيني وليس المناهج الفلسطينية كما يدعون".

#وزير التربية والتعليم #المناهج الفلسطينية

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