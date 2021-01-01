الاحتلال يحتجز اربعة شبان بالبلدة القديمة من الخليل

الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اربعة شبان في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال المتمركزة في عمارة الرجبي، احتجزت الشابين محمد فواز جابر (17 عاما)، ومعتز عبد الوهاب الرازم (16 عاما)، وذلك بزعم شتم صديق لهما لجنود الاحتلال.

كما واحتجزت قوات الاحتلال ظهر اليوم شابين في نفس المنطقة، وأطلقت سراحهم بعد توقيفهم واخضاعهم للتفتيش والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

ويتعرض سكان حارة جابر والأحياء المجاورة لمستوطنة "كريات اربع" وغيرها من البؤر الاستيطانية لعمليات التنكيل والتوقيف بشكل يومي، وذلك لتضييق الخناق على المواطنين في البلدة القديمة ومحيط المستوطنات بهدف تهجيرهم.