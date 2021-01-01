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الزيان: 2300 معاملة ترخيص قدمت من المواطنين بأول أيام الحملة

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزيان: 2300 معاملة ترخيص قدمت من المواطنين بأول أيام الحملة



غزة/ سما /

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، إن مكاتب الترخيص استقبلت منذ الأمس أكثر من 2300 معاملة ترخيص مركبات.

وذكر في تصريح مقتضب اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 2300 معاملة متعلقة بحملة تخفيض الترخيص، قدمت من قبل المواطنين في اليوم الأول لبدء الحملة.

وكان الزيان قال إن أعداداً كبيرة توجهت لمراكز الترخيص، للاستفادة من الحملة التي لاقت استحساناً كبيراً من قبل المواطنين.

وذكر، أن حزمة التخفيضات جاءت بعد دراسة معمقة للواقع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، وانعكاسه على شريحة السائقين وارتفاع معدلات حوادث السير.

وبين أن مبادرة التخفيضات التي قدمها مجلس الوزارة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفي المقابل سيتم تشديد الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين للقانون لضبط الحالة المرورية.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات أمس عن جملة من التسهيلات للمواطنين، ركزت على خفض رسوم التراخيص والتشديد على الالتزام بالإجراءات القانونية والسلامة العامة.

#وزارة النقل والمواصلات #ترخيص #سلطة الترخيص

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