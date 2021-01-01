لص يسرق هاتف مصري وينشر صوره على "فيسبوك"

وكالات / سما /

أقدم لص على سرقة مقتنيات شخصية وهاتف أحد الباعة في سوق شعبي بمركز طهطا بمحافظة سوهاج المصرية، ثم نشر أكثر من صورة له على صفحة "فيسبوك" الضحية المفتوحة على الهاتف.

وشرح محمد علي شقيق الضحية صابر في تصريح لموقع "الوطن" تفاصيل عملية السرقة الغريبة قائلا: "أخويا جالي وقالي عايز 5000 آلاف جنيه، يجيب بيهم لعب أطفال يبيعم في مولد (سوق) الشيخ رشاد في قرية دنجا التابعة لمركز طهطا، فاديتله اللي هو عايزه".

وأضاف: "صابر فضل شغال امبارح من حوالي الساعة 7 المغرب، وواقف على رجله لغاية الساعة 3 الفجر في السوق، باع بضاعة من اللي معاه بحوالي 3 آلاف جنيه، حطهم في محفظته، وحط المحفظة في بنطلونه".

وتابع: "أخويا وهو بين الناس في وسط المولد، تقريبا نعس شوية، وخطفه النوم وهو واقف، فجه حرامي محترف وسرق المحفظة، وفيها البطاقة الشخصية، وفيزا تكافل وكرامة، ومبلغ الـ3000 جنيه وتليفونه المحمول".

وأردف قوله: "تليفون أخويا مفتوح عليه حساب فيسبوك بتاعه، وهو طبعا ميعرفش يقفل تليفونه، ولا حسابه على فيسبوك، فالصبح اتفاجئنا بالحرامي منزل صور على حساب صابر الشخصي المفتوح على التليفون المسروق، الله أعلم بقى صوره ولا صور مين بالظبط، وحاولت الاتصال بالحرامي لكن ما بيردش".