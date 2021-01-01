  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يؤكد أهمية دور المرأة الريادي وقدرتها على تحمل الصعاب

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، أهمية دور المرأة الفلسطينية الريادي الذي لعبته على مدى العقود الماضية وما زالت جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل تحرير الوطن والإنسان

وأضاف في بيان له، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أن المرأة سطرت وعلى مدار عشرات السنين ملاحم البطولة والفداء، وشاركت الرجل جنبا إلى جنب في التصدي لكافة الممارسات الاحتلالية الظالمة، وقدمت في سبيل ذلك مئات الشهيدات والأسيرات وفلذات أكبادها في سبيل الوطن، وهي مستعدة إلى مواصلة عطاءها اللامحدود.

وحيا فتوح صمود المرأة الفلسطينية مناضلة وشهيدة وأما وزوجة وبنتا وأختا وعاملة وربة بيت، مشيرا إلى قدرتها على مواجهة الصعاب وهي تستحق من العالم بمؤسساته الدولية والإنسانية أن يقف أمام معاناتها وصمودها، وأن يتابع عن كثب أوضاع أسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد دعم القيادة الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس، للمرأة الفلسطينية، داعيا إلى مضاعفة الدعم لها من خلال دعم المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة.

وطالب فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف الجاد، واتخاذ القرارات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، ولجم الاحتلال، وإدانة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا بشكل يومي.

#روحي فتوح #فتح #المرأة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

هآرتس: منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باتت تشكل تهديدا.. واستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية

الأحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

الأخبار الرئيسية

جهاد

قيادي بالجهاد يتحدث عن مستقبل الصراع والتطبيع مع اسرائيل ويوجه رسالة للسطة الفلسطينية..

الصحة : 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

l

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

1-104-730x438

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

غوتيريش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية