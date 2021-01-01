فلوريدا تسحب استثماراتها من "يونيليفر" على خلفية مقاطعة المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

سحبت ولاية فلوريدا استثماراتها من شركة "يونيليفر" المالكة لشركة بن وجيري؛ وذلك على خلفية قرار الشركة وقف بيع الآيس كريم في مستوطنات الضفة الغربية، وفق ما جاء في الموقع العبري "واينت".



وكان صندوق فلوريدا للمعاشات قد أمهل الشركة الشهر الماضي بصورة إنذار بالعدول عن قرارها المثير للجدل، وإلا فستسحب استثماراتها التي تبلغ 139 مليون دولار.



ويدخل اليوم قرار سحب الاستثمارات من الشركة حيز التنفيذ، بعد أن اختارت بن آند جيري التمسك بموقفها مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.



كما سبق وأعلنت كل من أريزونا ونيوجيرسي وتكساس عن سحب استثماراتها من شركة يونيليفر، وأعلنت اثنتا عشر ولاية في الولايات المتحدة أنها تفكر في سحب استثماراتها من الشركة.