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لأول مرة.. جراحون أمريكيون نجحوا بزراعة كلية خنزير في جسم إنسان

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. جراحون أمريكيون نجحوا بزراعة كلية خنزير في جسم إنسان



وكالات / سما /

نجح فريق جراحين أمريكيين بزراعة كلية خنزير في جسم مريضة دون إثارة رفض فوري من قبل جهاز المناعة، وهو تقدم كبير يمكن أن يساعد في تخفيف النقص الحاد في زراعة الأعضاء البشرية.

خطوة صغيرة ربما تنقذ حياة آلاف البشر، حيث تم إجراء عملية لزارعة كلية خنزير في جسم إنسان بجامعة "نيويورك لانغون هيلث"، باستخدام خنزير تم تغيير جيناته، بحيث لم تعد أنسجتُه تحتوي على جزيء معروف بأنه يتسبب في رفض فوري للعضو المزروع.

وكانت متلقية الكلية مريضة ميتة دماغيا ظهرت عليها علامات ضعف في وظائف الكلى ووافقت عائلتُها على التجربة قبل أن يتم فصلها عن أجهزة الإنعاش.

 وتم ربط الكلية الجديدة بأوعية المريضة الدموية، لمدة 3 أيام، وقال الباحثون إن نتائج اختبار وظائف الكلية المزروعة "بدت طبيعية إلى حد ما"، حيث صنعت الكلية "الكمية المتوقعة من البول" من كلية بشرية مزروعة، ولم يكن هناك دليل على الرفض القوي المبكر الذي شوهد عندما يتم زرع كلى خنازير غير معدلة في رئيسيات غير بشرية.

 ينتظر ما يقرب من 107 آلاف شخص حاليًا، في الولايات المتحدة وحدها، عمليات زراعة الأعضاء، بما في ذلك أكثر من 90 ألفا بانتظار زراعة الكلى، ويبلغ متوسط فترات الانتظار للكلية من ثلاث إلى خمس سنوات.

إذا..

هل نجحت العملية من وجهة النظر الطبية؟

هل يعني عدم رفض الجسم للكلية حاليا أنه لن يرفضها مستقبلا؟

وهل يعني نجاح زراعة الكلية أن أعضاء أخرى من الخنزير يمكن أن تكون أيضا مهمة للإنسان، مثل القلب أو الكبد؟

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