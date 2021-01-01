لماذا تستمر أعراض الإنفلونزا لفترة أطول؟ تفاصيل..

وكالات / سما /

كل من فيروس كورونا والإنفلونزا عبارة عن عدوى تسببها فيروسات كورونا المعدية والتي تميل إلى التسبب في الكثير من أعراض الجهاز التنفسي، وهذا هو سبب صعوبة التمييز بشكل أساسي بين المرضين الفيروسيين في مثل هذه الأوقات.

ووفقا لتقرير لموقع " تايمز أوف انديا "، ما يجعل من السهل جدًا الخلط بين الأعراض، وفي الوقت الحالي هو الطريقة التي تظهر بها حالات كورونا المتقدمة حتى بعد التطعيم، يعاني الأشخاص الذين أصيبوا بحالات كورونا من نوع أخف من العدوى، والذي يميل إلى الشعور بأنه حالة نزلة برد أو إنفلونزا.

وتبقى عدوى الأنفلونزا في الوقت الحالي لفترة أطول من المعتاد، وتسبب أعراضًا متطورة والتي يمكن أن تكون مرة أخرى دليلًا للأشخاص للحصول على الرعاية الطبية ، والتحقق مما إذا كان ما يمرون به هو في الواقع الأنفلونزا الروتينية ، أو أي شيء آخر أكثر إثارة للقلق.

لماذا تستمر أعراض الإنفلونزا لفترة أطول؟

يتضخم موسم الإنفلونزا هذا العام، وبالنسبة لأولئك المصابين، يمكن أن تكون شدة العدوى ومدتها شديدة وتستمر لفترة طويلة.

في حين أن الحالات الشديدة الخطورة يمكن أن يكون لها الكثير من الأسباب الكامنة (مثل العمر والأمراض المصاحبة)، فإن أحد أسباب استمرار أعراض الإنفلونزا لفترة طويلة هو قلة التعرض للإنفلونزا ، وذلك بفضل تفشي كورونا عادة، نتعرض جميعًا للفيروس المسبب للإنفلونزا ونميل إلى اكتساب مستوى معين من المناعة الطبيعية حتى بدون الإصابة بالعدوى.

يمكن أيضًا أن تستمر بعض الأعراض لفترة أطول، نظرًا لوجود خطر الإصابة بأنفلونزا طويلة ، مثل مرض كورونا الطويل أيضًا يمكن أن يتسبب الشعور بالضيق التالي للفيروسات في إصابة الكثيرين بأعراض مستمرة مثل آلام الجسم ، والآلام ، والحمى ، والتعب ، مما يعطي الانطباع بأن عدوى الأنفلونزا تسير في مسار طويل.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت أعراضك هي بالفعل أعراض كورونا؟

يظل الاختبار هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أم الإنفلونزا ومع ذلك، نظرًا لأن العدوى لهما الكثير من الأعراض المشتركة، وهناك أيضًا خطر حدوث وباء التوأم هذا العام، يصبح من المهم جدًا أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض وملاحظة تفاقم العلامات ومعرفة الوقت المناسب لذلك التماس العناية الطبية.

ما الذي يجب عليك التحقق منه أيضًا؟

إذا وجدت أن أعراضك تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، أو أن الحمى لم تنفجر بعد 3-4 أيام ، فمن المحتمل أن تكون عدوى كورونا، حيث يعاني الشخص من أعراض الحمى والالتهابات التي تستمر لمدة تصل إلى أسبوع ، قد تكون بعض الأعراض الأخرى، أو علامات التدهور مثل ألم الصدر، أكثر شيوعًا مع عدوى كورونا ما تحتاج أيضًا إلى البحث عنه هو العدوى المحتملة من حولك.

إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا ، فإن فرص انتشار العدوى لأفراد الأسرة أعلى، مقارنة بمعدلات انتقال الإنفلونزا يعد التعرض للتغيير أو فقدان الرائحة أيضًا من الأعراض التي من المرجح أن تصيبك بسبب كورونا