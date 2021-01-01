  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإسلامية المسيحية" تحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقابر الإسلامية في القدس

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من استمرار سلطات الاحتلال الاعتداء على المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وما قد ينجم عنه من عواقب خطيرة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إن قيام جرافات الاحتلال بتجريف وتحطيم الأضرحة في المقبرة اليوسفية يشكل عملاً اجرامياً يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية.

وأضافت أن هذه الهجمة الجديدة على مقابر القدس تشكل حلقة في سلسلة حلقات الاستهداف المتعمد والمبيّت للمقابر الإسلامية في القدس الغربية ومدينة يافا، وهو مشروع صهيوني يستهدف طمس الهوية الفلسطينية واقتلاع كل ما هو عربي.

وشددت على أن سلطات الاحتلال أصبحت تخوض حرباً مكشوفة ضد كل مكونات مدينة القدس وبدعم من كافة أركان المؤسسة الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص الجهاز القضائي الذي أصبح أداة بيد سلطات الاحتلال لاستهداف المقدسيين احياء وأمواتاً.

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من عدوان أصبح يشكل خطراُ على هويتها العربية الإسلامية، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية والأخلاقية والقيام بإجراءات فعالة في كبح جماح العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس.

#الإسلامية المسيحية #القدس #المقابر الإسلامية

الأكثر قراءة اليوم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

هآرتس: منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باتت تشكل تهديدا.. واستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية

الأحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة

تقديرات: أسعار الوقود في إسرائيل قد تصل إلى ذروة 3 سنوات

الأخبار الرئيسية

جهاد

قيادي بالجهاد يتحدث عن مستقبل الصراع والتطبيع مع اسرائيل ويوجه رسالة للسطة الفلسطينية..

الصحة : 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

l

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

1-104-730x438

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

غوتيريش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية