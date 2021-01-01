"الإسلامية المسيحية" تحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقابر الإسلامية في القدس

القدس المحتلة / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من استمرار سلطات الاحتلال الاعتداء على المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وما قد ينجم عنه من عواقب خطيرة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إن قيام جرافات الاحتلال بتجريف وتحطيم الأضرحة في المقبرة اليوسفية يشكل عملاً اجرامياً يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية.

وأضافت أن هذه الهجمة الجديدة على مقابر القدس تشكل حلقة في سلسلة حلقات الاستهداف المتعمد والمبيّت للمقابر الإسلامية في القدس الغربية ومدينة يافا، وهو مشروع صهيوني يستهدف طمس الهوية الفلسطينية واقتلاع كل ما هو عربي.

وشددت على أن سلطات الاحتلال أصبحت تخوض حرباً مكشوفة ضد كل مكونات مدينة القدس وبدعم من كافة أركان المؤسسة الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص الجهاز القضائي الذي أصبح أداة بيد سلطات الاحتلال لاستهداف المقدسيين احياء وأمواتاً.

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من عدوان أصبح يشكل خطراُ على هويتها العربية الإسلامية، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية والأخلاقية والقيام بإجراءات فعالة في كبح جماح العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس.