  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخابرات الاحتلال تُصدر أمر اعتقالٍ إداري بحقّ أبو هواش لمدة ستة أشهر

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقالٍ إداريّ بحقّ المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 71 يومًا، لمدة ستة أشهر تنتهي في أبريل من العام القادم.

وأوضح المحامي جواد بولس، أن هذا القرار يفسر مدى الرغبة في الانتقام من المعتقل أبو هواش ورفاقه المضربين عن الطعام، رغم ما وصلوا إليه من وضع صحي خطير.

ولفت بولس، إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد طروحات جدّية بشأن قضاياهم، وأنّ إصدار مزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحقّهم، جواب كافٍ لكل المطالبات الراهنة بالإفراج عنهم، حتّى لمطالبات المؤسسات الحقوقية الدولية، وما أبدته من قلق على مصيرهم.

يذكر أنّ المعتقل هشام إسماعيل ابو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ومعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه سابقًا أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال، ويواجه اليوم أعراضًا صحية خطيرة، ووفقًا للزيارة الأخيرة التي تمت له فإنه يعاني من: مشاكل في النظر، وتقيؤ مستمر، وضعف جسدي، وبطء بالكلام والحركة، وأوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده.

من الجدير ذكره أن ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ: وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ (104) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (97) يومًا، وعلاء الأعرج (80) يومًا، وهشام أبو هواش (71) يومًا، وشادي أبو عكر (63) يومًا، وعيّاد الهريميّ (34) يومًا، إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (17) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو".

#مخابرات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

هآرتس: منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باتت تشكل تهديدا.. واستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية

الأحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة

تقديرات: أسعار الوقود في إسرائيل قد تصل إلى ذروة 3 سنوات

الأخبار الرئيسية

جهاد

قيادي بالجهاد يتحدث عن مستقبل الصراع والتطبيع مع اسرائيل ويوجه رسالة للسطة الفلسطينية..

الصحة : 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

l

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

1-104-730x438

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

غوتيريش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية