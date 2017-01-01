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برشلونة يحدد استراتيجية مثيرة لتجديد عقد ديمبيلي

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحدد استراتيجية مثيرة لتجديد عقد ديمبيلي



وكالات / سما /

حدد برشلونة الاستراتيجية التي سيبتعها في مفاوضات تجديد عقد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الفترة القادمة، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو صباح اليوم الثلاثاء.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم ينجح النادي في التوصل لاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب بشأن تجديد العقد، وإن استمر الأمر على هذا النحو، فإنه سيرحل مجاناً في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الاستراتيجية التي حددها برشلونة للتعامل مع قضية ديمبيلي مبنية على 4 محاور، أولها وأهمها أن النادي سيحدد مهلة للاعب تمتد لشهر واحد فقط حتى يوافق أو يرفض تجديد العقد.

وتكمن فكرة برشلونة في وضع حد لمماطلة وكيل أعمال عثمان ديمبيلي في المفاوضات، لأن النادي لا يريد خسارته مجاناً في الصيف، وبالتالي سيكون أمام اللاعب شهر واحد فقط لدراسة العرض المقدم، وإن لم يتوصلان لاتفاق، سيتم عرضه للبيع في سوق الانتقالات الشتوية.

أما المحور الثاني فيتمثل في رغبة برشلونة بالتفاوض مع ديمبيلي نفسه، وذلك لأن وكيل أعماله ينظر للأمر من ناحية مادية فقط، ويعمل على إخراج اللاعب من النادي لكي يحصل على راتب أفضل.

ويراهن برشلونة على رغبة ديمبيلي في البقاء مع النادي، وقد صرح في ذلك بأكثر من مناسبة، ولهذا سيبدأ ماتيو أليماني مدير كرة القدم المحادثات مع اللاعب نفسه للضغط عليه من أجل تجديد العقد. بعيداً عن طمع وكيل أعماله.

ويتمثل المحور الثالث في استراتيجية برشلونة بمحاولة إقناع ديمبيلي بأنه لاعب مهم جداً للمشروع الجديد للنادي، وحتى إن كان الراتب المعروض أقل من الذي سيحصل عليه في نادٍ آخر لو انتقل مجاناً، إلا أن هذا لا يجب أن يكون مشكلة، لأنه سيتم إدراج حوافز ومكافآت في العقد الجديد متوقفة على مستواه مع الفريق.

ونختتم بالمحور الرابع الذي سيحاول فيه البرسا أخذ الأمور لمنحنى عاطفي وأخلاقي. بحيث سيتم التحدث مع ديمبيلي بأن النادي دفع مبلغ خيالي للتعاقد معه في صيف 2017، ووثق به طوال السنوات الماضية وكان يسانده دائماً بالإصابات الطويلة التي يتعرض لها، ولذلك يتوجب عليه رد الجميل والموافقة على تجديد العقد بالشروط المالية المعروضة.

#برشلونة #عثمان ديمبيلي #العقد #ديمبيلي

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