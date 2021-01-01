الاقتصاد: توقيف 3 تجار وإحالة 12 للنيابة لرفعهم الأسعار

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 3 تجار وإحالة 12 آخرين إلى النيابة العامة لرفعهم الأسعار دون مبرر.

وقال مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار الذين تم إحالتهم للنيابة العامة.

وذكر أبو موسى، أن طواقم حماية المستهلك سجّلت أكثر من 80 محضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية والتجار لرفعهم أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم 234 جولة وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ أقصى العقوبات، وستضرب بيد من حديد كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار لاستغلاهم الظروف التي يمر بها القطاع جراء الإغلاق والحصار المشدد، وحاجات المواطنين للسلع والمواد الغذائية.

وطالب أبو موسى التجار بعدم رفع سعر أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد وتقديم المبررات اللازمة لذلك.