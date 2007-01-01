لماذا لا يسجل ميسي بالدوري الفرنسي؟

وكالات / سما /

حلل أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري, أسباب فشل ليونيل ميسي في تسجيل الأهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حتى الآن.

ورغم تسجيل ميسي 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع فريق العاصمة الفرنسية، فإنه لم يحرز أي هدف في الدوري الفرنسي, رغم خوضه 4 مباريات في المسابقة.

وقال هنري، الذي تزامل مع ميسي في برشلونة الإسباني بين عامي 2007 و2010، في تحليله للقاء عبر قناة "أمازون برايم" الأمريكية: "لا أفهم الطريقة التي يتم بها استخدام ميسي، فهو معزول تماما، أراه بعيدا عن زملائه (...), لا أقول إنه حزين، لكنه معزول".

وأضاف: "عدد لمساته للكرة أقل، والتمريرات التي تصل إليه من أشرف حكيمي قليلة، أفضّل أن يلعب ميسي في المنتصف وليس على الطرف".

ويفضّل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وضع ميسي على الطرف مع وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا في مركز اللاعب رقم "10", خلف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتابع: "أنا لست المدرب، لكني أرى أنه لكي يلعب ميسي بنفس الإيقاع فيجب أن يلعب في المنتصف (...), نيمار لم يكن مرضيا في مركز اللاعب رقم 10".

يشار إلى أن ميسي سجل 3 أهداف حتى الآن مع باريس سان جيرمان, بواقع هدفين ضد لايبزيغ, وهدف أمام مانشستر سيتي.