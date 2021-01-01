فينيسيوس يرد على إساءة جمهور برشلونة بحركة مثيرة!

وكالات / سما /

رد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على إساءة جمهور برشلونة له، في مدرجات ملعب الكامب نو، في كلاسيكو إسبانيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشارك فينيسيوس أساسياً في الكلاسيكو الذي فاز به الريال في قلب كتالونيا بهدفين لهدف، قبل أن يسحبه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الميدان في الشوط الثاني.

ووفقا لشبكة جول التلفزيونية الإسبانية فإن جمهور برشلونة أطلق صافرات ضد فينيسيوس وأهانوه ببعض الألفاظ أثناء خروجه من الملعب في تغييره بالشوط الثاني من اللقاء.

وأشارت الشبكة إلى أن فينيسيوس لم يقف مكتوف الأيدي حيال ما فعله جمهور برشلونة، واتجه لفعل حركة مثيرة في وجه الجمهور، حيث أشار لهم للوح النتيجة في ملعب الكامب نو.

وكانت النتيجة عند خروج فينيسيوس من الميدان تشير إلى تقدم الريال بهدف دون رد، حمل توقيع النمساوي ديفيد ألابا، من تسديدة صاروخية على مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ورغم أن فينيسيوس لم يسجل في مرمى برشلونة، إلا أن الكلاسيكو كان أفضل مباراة خاضها البرازيلي هذا الموسم مع الريال، حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية.