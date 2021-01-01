“الشعبية” تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب السوداني في وجه الانقلاب

غزة/ سما /

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع الشعب السوداني في “وجه الانقلاب الذي يقوده رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان والذي سبق وأن انقلب على ثورة الشعب السوداني ومطالبه بالحرية والعدالة والدولة المدنية وقاد قطار التطبيع مع العدو الصهيوني”.

واعتبرت الشعبية في بيان لها أن ما جرى ويجري في السودان يأتي في سياق “إجهاض استحقاقات ونتائج الفعل الثوري للشعب السوداني وتجريف للحياة السياسية وتجاوز لتسليم السلطة للمدنيين وقطع الطريق على مطالب الشعب السوداني في العدالة والكرامة الاجتماعية بما يؤكد بأن الاستبداد والديكتاتورية والعلاقة مع العدو الصهيوني مقدمة عند الطغمة العسكرية الحاكمة على مصالح وتطلعات ومطالب الشعب السوداني”. بحسب نص بيانها.

ووجهت الشعبية تحياتها إلى عموم الشعب السوداني الحي وقواه الثورية التي تقف صفًا واحدًا رفضًا للاستبداد والديكتاتورية والتطبيع مع الاحتلال.

ودعت جميع القوى الوطنية والتقدمية العربية والأممية إلى أوسع تضامن مع الشعب السوداني ودعم مطالبه في الحرية والعدالة والدولة المدنية.