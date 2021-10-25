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تداول فيديو لموقف "تقدير واحترام" بين أمير قطر وولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تداول فيديو لموقف "تقدير واحترام" بين أمير قطر وولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان



وكالات/سما/

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف "تقدير واحترام" من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


ويظهر مقطع الفيديو لحظات من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لهما، خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث حاول أمير قطر تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ولي العهد السعودي، فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن".


كما يظهر عناقا حارا بين ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان وهو الأمر الذي أثار تفاعلا أيضا بين نشطاء.

#محمد بن سلمان #ولي عهد الكويت #الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح #امير قطر #تميم بن حمد آل ثاني

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