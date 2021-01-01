الشرطة تحبط محاولة تهريب أكثر من 16 ألف حبة مخدرة في الخليل

الخليل / سما /

أحبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة والتي كانت في طريقها لمحافظة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن معلومات دقيقة تلقتها شرطة مكافحة المخدرات في الخليل تتعلق بتهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة للمحافظة عن طريق مكتب خدمات تجاري، بناء على ذلك قامت بعملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لعدة إيام لهذه الشحنة حتى وصولها للخليل.

وأضاف ارزيقات، "أنه تم العثور في الشحنة على (رول) قماش يحوي 16500 حبة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة، وبناء على ذلك تم ضبط هذه المواد، والقبض على صاحب مكتب الخدمات التجاري المشتبه به.

وأكد توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.