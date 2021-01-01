  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 789 حالة، بعد إجراء 1455 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 182649 إصابة، والحالات النشطة 5801 حالة، والمتعافين 175300 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1548 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 161 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالات.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 471614 شخصاً.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

فيديو : سطو مسلح على بنك فلسطين وإصابة مواطن خلال العملية

بعد أحداث السودان... من هو عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد الآن ؟

بصمات إسرائيلية في انقلاب السودان: البرهان أقرب للتطبيع

بيان عاجل من مكتب رئيس الحكومة السودانية يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

الأخبار الرئيسية

l

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

1-104-730x438

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

غوتيريش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة

صحيفة إسرائيلية: لماذا تخشى "إسرائيل" إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس؟

الرئيس

الرئيس يكشف: تحرك رسمي على الساحة الدولية للتصدي لقرار اسرائيل بحق المنظمات الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية