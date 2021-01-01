الصحة : 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 789 حالة، بعد إجراء 1455 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 182649 إصابة، والحالات النشطة 5801 حالة، والمتعافين 175300 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1548 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 161 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالات.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 471614 شخصاً.