وفد حماس يختتم زيارته إلى إيران

غزة/ سما /

اختتم وفد حركة حماس، الذي ترأسه رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة خليل الحية زيارته إلى إيران.

وضم الوفد كلًا من أسامة حمدان، وأبو أحمد جمال وخالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران، كما ذكر بيان للحركة.

وشارك وفد حماس في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي نظمه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبدأت أعمال المؤتمر هذا العام يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدد من العلماء والمفكرين والشخصيات الإسلامية من عدة دول.

ودعا الحية في كلمته خلال المؤتمر “أبناء الأمة الإسلامية من مختلف الطوائف والمذاهب إلى الوحدة في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الاحتلال الصهيوني والاستعمار الأمريكي”، مؤكدا أن الأمة الإسلامية تمتلك عوامل الوحدة ومقوماتها.

وأشار الحية إلى جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية، لافتًا إلى أن “الاحتلال يمعن في تهويد القدس ويزيد من محاولات تثبيت الأمر الواقع في المسجد الأقصى بالصلاة فيه وتقسيمه”.

ودعا الحية الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن قضية فلسطين تمثل عنوان وحدة الأمة.

وأجرى وفد حماس عدة لقاءات مع القائمين على المؤتمر وفي مقدمتهم حميد شهرياري، الأمين العام لمجمع التقريب، كما أجرى لقاءات أخرى مع المسؤولين الإيرانيين والضيوف المشاركين في المؤتمر من دول أخرى.

وخلال اللقاء مع شهرياري، استعرض الحية تطورات القضية الفلسطينية في ظل الهجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومدينة القدس وأحياؤها، وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال كذلك تم استعراض التغول الاستيطاني في الضفة وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحصاره قطاع غزة.

بدوره، أكد شهرياري الموقف الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني، وشدد على سعيه المستمر نحو وحدة الأمة الإسلامية.

كما زار وفد حماس مقر جماعة الدعوة والإصلاح التي تعمل في أوساط أبناء السنة في إيران وتحظى باحترام الجميع، حيث أجرى مباحثات مع أمينها العام عبد الرحمن بيراني وقيادات أخرى.

وفي اللقاء، تحدث بيراني عن نشاطات جماعة الدعوة والإصلاح وإنجازاتها وواقع الأمة الإسلامية، مشيدًا بالمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الشعوب والدول الإسلامية إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذا الاحتلال.

كما قدم رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس شرحًا مفصلاً عن آخر أوضاع فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني اليومية بسبب ممارسات الاحتلال التعسفية، مؤكدًا أن حركته ستواصل المقاومة حتى تحرير فلسطين وإعادتها إلى أهلها.

ودعا الحية أبناء الأمة الإسلامية إلى نبذ الخلافات ومنع تحولها إلى صراعات وتعزيز التواصل بين جميع مكونات الأمة، قائلًأ إن “سر قوة الأمة في وحدتها ومن دونها من الصعب بمكان مواجهة الأخطار والتهديدات”.

وشارك وفد حماس في اللقاء مع قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي الذي استقبل الوفود المشاركة في المؤتمر، وأكد “أن اتحاد المسلمين سيحل القضية الفلسطينية بأفضل شكل”، مضيفًا أن “القضية الفلسطينية تشكل معيارا أساسيا لوحدة الأمة الإسلامية”.