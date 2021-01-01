جيش الإحتلال يعلق تدريبات الكوماندوز البحري بعد سلسلة حوادث خطيرة

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي تعليق التدريبات في القوات الخاصة البحرية بعد سلسلة من الحوادث الأمنية الخطيرة في الشهرين الماضيين حسب ما نشرت صحيفة معاريف.

وفي إحدى حوادث التدريب التي وقعت قبل نحو شهر تم بتر إصبع مجندة جزئياً وكذلك الأسبوع الماضي وخلال ختام التدريبات في الوحدة ، لحقت أضرار جسيمة بسفينتين سريتين إثر تصادم خلال التمرين الذي انتهى دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد شهرين فقط من وقوع حادث آخر أصيب فيه جندي في الجناح الفني بجروح خطيرة نتيجة حريق اشتعل خلال عمله على السفينة بسبب بخار الوقود.

وانتهت لجنة الخبراء المكلفة بالتحقيق في الحادث الأول من عملها ، وتم عرض التحقيق على قائد البحرية وسيتم اتخاذ إجراءات قيادية في الجناح الفني للأسطول .

ووجدت التحقيقات التي أجريت بعد الحادث أوجه قصور وسلوك مخالف للإجراءات المقبولة.في الأيام المقبلة ، سيقدم فريق من الخبراء النتائج المتعلقة بهذا الحادث إلى قائد الأسطول ، كما سيتم عرض التحقيق على قائد البحرية.

وقع حادث تدريب آخر الأسبوع الماضي خلال تدريب حيث خرجت السفن التي تعتبر سرية مع المقاتلين في مهمة.اصطدمت إحدى السفن ، التي كان ضابط برتبة رائد مسؤول عنها ، بشكل عنيف بسفينة أخرى في حادث انتهى دون وقوع إصابات ، ولكن ألحق أضرارًا جسيمة بالسفن.

من بين أمور أخرى ، كشفت التحقيقات التي أجراها الأسطول عن وقوع أخطاء قيادية ومهنية لبعض الضباط في الحادث.