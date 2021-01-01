رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس وقوف القيادة مع المؤسسات الوطنية، ورفضه وإدانته للقرار الإسرائيلي الذي وصفها بـ"الإرهابية"، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: نقف مع المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها بفضح جرائم الاحتلال

الاحتلال يلاحق الموتى في المقبرة اليوسفية بالقدس والمفتي يحذر من محاولات تغيير ملامح المسجد الأقصى

8 وفيات و438 إصابة بـ"كورونا"

"الخارجية": جاليتنا في السودان بخير

الأحمد: وفد برئاسة الرئيس إلى موسكو قريباً

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

الشيخ محمد بن راشد: عندما تحضر فلسطين يحضر التاريخ وتتجلى الحضارة والأرض المقدسة

اشتية يرحب بالموقف الأوروبي الرافض للتوسع الاستيطاني ويدعو الولايات المتحدة للحفاظ على حل الدولتين

الأسير مقداد القواسمة.. الحرية أو الشهادة

خبراء الأمم المتحدة يدينون تصنيف إسرائيل العنصري لمؤسسات فلسطينية

الرئيس المصري يعلن إلغاء حالة الطوارئ

"الأيام":

الرئيس: نقف مع مؤسساتنا التي تقوم بواجبها بفضح جرائم الاحتلال

خبراء الأمم المتحدة يدينون تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية حقوقية بأنها "إرهابية"

اشتية يرحب بالموقف الأوروبي الرافض للتوسع الاستيطاني

واشنطن تؤكد مجدداً: لم نبلغ من إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية كـ "إرهابية"

القدس: سلطات الاحتلال تجدد تجريف المقبرة اليوسفية

"العليا" الإسرائيلية تنظر في التماس عائلة الدويك ضد قرار إخلائها من سلوان

إصابات في مواجهات مع الاحتلال خلال عمليات اقتحام هدم منشآت في الأغوار ويطا وإخطارات بوقف البناء في دوما

"كورونا": 8 وفيات، و438 إصابة

"القدس":

الاحتلال يستأنف تجريف المقبرة اليوسفية وعشرات المقدسيين يؤدون الصلاة بالمكان

هدم منزل في القدس وغرف تعليمية بمدرسة المالح وإخطارات تشمل أكثر من 12 منزلاً في بلدتي دوما وإذنا

انقلاب عسكري في السودان واعتقالات طالت رئيس الحكومة

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية حي بطن الهوى

الرئيس: نقف مع المؤسسات التي تفضح جرائم الاحتلال

الأحمد: وفد برئاسة "أبو مازن" إلى موسكو قريباً

وينسلاند: المستوطنات غير قانونية

6 معتقلين يواصلون إضرابهم وسط مخاوف على حياتهم ومصلحة سجون الاحتلال تنهي عزل 26 أسيراً من "الجهاد"

المنظمات الصهيونية تستمر بمطاردة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية

8 وفيات و438 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع