لجنة الانتخابات تعلن فتح باب الترشح للانتخابات المحلية 2021

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فتح باب الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، من صباح اليوم الثلاثاء ولمدة 10 أيام تنتهي مساء يوم الخميس الموافق 4/11/2021.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أن الترشح يتم من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، ويحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، ومؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضحت أن بإمكان المواطنين الحصول على طلب تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من مقرات ومكاتب لجنة الانتخابات في محافظات الضفة الغربية أو من خلال موقعها الالكتروني (www.elections.ps)، ويقدم الطلب مرفقاً بالوثائق اللازمة، بواسطة ممثل القائمة الانتخابية إلى مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.

ولفتت اللجنة إلى أنه -بموجب القانون- يشترط على القوائم الالتزام بمجموعة من الضوابط أهمها تحقيق كوتة المرأة والتي تمثل الحد الأدنى من ترشح النساء ضمن القوائم المرشحة، كما يشترط في أي المرشح ضمن قائمة انتخابية أن يبلغ 25 سنة عاماً يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وألا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية التي ينوي الترشح لعضوية مجلسها لمدة لا تقل عن سنة، وأن لا يتشرح في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية. يضاف إلى ذلك ألا يكون المرشح موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً لها، أو رئيساً أو عضواً لمجلس الهيئة المحلية إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح.

يذكر أن الانتخابات المحلية الحالية تُجرى وفقاً لنفس القانون والآليات التي جرت بموجبها الانتخابات المحلية في الأعوام 2012 و2017 دون تغيير، وضمن نظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث لم يُجرى أي تغيير على القانون.

من جانب آخر، أكدت اللجنة تكثيف جهودها لتوضيح شروط الترشح وآلياته للأحزاب والمواطنين والمهتمين من خلال حملة التوعية والتثقيف التي انطلقت قبل أيام وستتواصل خلال فترة الترشح، وشملت عقد عشرات ورش العمل واللقاءات والاجتماعات في جميع محافظات الضفة بمشاركة مئات المواطنين، إضافة الى تنفيذ حملة توعوية تشمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. والنشر من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي رسائل تحفّز المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابات خصوصاً فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة. إلى جانب توفير رقم الاتصال المجاني (1800300400) للمواطنين الراغبين بالاستفسار عن أي تفاصيل إجرائية وشكاوى.

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة الانتخابات نشر سجل الناخبين النهائي المقرر أن تجري على أساسه المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، حيث يبلغ عدد المؤهلين للاقتراع 702 ألف مواطنة ومواطنة.

وبحسب السجل النهائي، فيمثل الذكور 51% من إجمالي المؤهلين للاقتراع (358,349 ناخب) أما الإناث فيمثلن 49% (343,758 ناخبة). وبحسب الفئات العمرية يبلغ عدد المؤهلين للاقتراع من الفئة (18-22 عاماً) أكثر من 97 ألفاً، والفئة العمرية (23-40) ما يزيد على 332 ألف ناخب وناخبة، الفئة من (41-60 عاماً) نحو 201 ألف ناخب، ومن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً فيصل عددهم إلى قرابة 71 ألفاً.

ولفتت اللجنة أنها نشرت بيانات السجل النهائي للناخبين على موقعها الإلكتروني (www.elections.ps) وقامت بتسليم نسخ من السجل للفصائل والأحزاب المعتمدة، وستقوم بتسليم نسخ من السجل بعد نهاية مرحلة الترشح للقوائم التي تم قبول ترشحها للانتخابات المحلية 2021.

يذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021، ستجري في 376 هيئة محلية بالضفة الغربية، وهي البلديات المصنفة فئة (ج) والمجالس القروية.